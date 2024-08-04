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Aleyna Tilki'nin performansı, yaz gecelerinde müzik dolu anlar yaşamak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

Aleyna Tilki, yaz turnesi çerçevesinde birçok şehirde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bornova'da, açık hava tiyatrosunun etkileyici atmosferinde gerçekleştireceği bu özel konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden Aleyna Tilki , yaz turnesi kapsamında Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu 'nda sahne alacak. 17 Ağustos 2024, Cumartesi akşamı saat 21:15’te gerçekleşecek konser de, Tilki'nin en sevilen şarkıları dinleyicileriyle buluşacak.

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