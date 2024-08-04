Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Pazar günü yaşanan çatışmalarda en az 70 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Ülkede, eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında meydana gelen çatışmalarda ölenlerin illere göre dağılımı şu şekilde: Narsingdi'de 7, Feni'de 5, Sirajgang'da 21, diğer bölgelerde ise toplam 37 kişi yaşamını yitirdi.

Protestoların ardından Başbakan Şeyh Hasina, göstericilerin artık 'öğrenci' olarak değerlendirilemeyeceğini ve 'suçlu' olarak muamele edileceğini belirtti. Hükümet, muhalefet gruplarının bu protestoları yönlendirdiğinden şüphelenirken, sosyal medya platformlarına erişimi kısıtladı ve mobil interneti askıya aldı.

Bangladeş Enformasyon Bakanı Muhammed Ali Arafat, bu önlemlerin "şiddetin önlenmesine yardımcı olması" amacıyla alındığını ifade etti.