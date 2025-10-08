Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, “Kırlar” albümüyle uluslararası bir başarıya imza attı. Tilki, 68. Grammy Ödülleri kapsamında “Best Global Music Album” kategorisinde aday değerlendirmesine kabul edildi.

Aleyna Tilki Grammy listesinde değerlendirmeye alındı

Bir süredir sessizliğini “Kırlar” albümüyle bozan Aleyna Tilki, müzik kariyerinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Tilki’nin albümü, 68. Grammy Ödülleri kapsamında “Best Global Music Album” kategorisinde aday değerlendirme listesine alındı.

Bu başarıyla Tilki, son dönemde uluslararası platformda değerlendirilmeye alınan Türk sanatçılar arasında yer aldı. Aynı kategoride daha önce Melike Şahin ve Manifest de değerlendirmeye kabul edilmişti.

“Kırlar” albümüyle sektöre farklı bir soluk getirdi

Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü ismin katıldığı lansman gecesiyle “Kırlar” albümünü müzikseverlerle buluşturmuştu. Albümde doğa, özgürlük ve içsel yolculuk temaları ön planda yer alıyor.

“Lobileşmeye karşı kendi şirketimi kurdum”

Sanatçı, katıldığı bir televizyon programında sektöre ilişkin eleştirilerde bulundu:

“Müzik sektöründe lobileşme ve tekelleşme var. Bu nedenle kendi müzik şirketimi kurdum. Türkiye’de inanılmaz yetenekli müzisyenler var. Biz de güzellikle, dengeyle bu alanda yeni bir güç oluşturmak istiyoruz.”

Tilki, bu adımıyla hem sanatçı özgürlüğünü korumayı hem de genç müzisyenlere fırsat yaratmayı hedeflediğini belirtti.