Yalova’nın Çınarcık ilçesinde beşinci kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti olayın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı.

Olay yeri incelemesine başsavcı da katıldı

26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, gerçek adı Gül Tut olan sanatçı Güllü, kızı ve bir arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyetinde adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanı yer aldı. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.

Otopsi raporu: “Yüksek promil alkol etkisi”

Olayla ilgili adli tıp raporunda, Güllü’nün kazara düşmüş olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Raporda sanatçının kanında 3,53 promil alkol bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu düzeyde alkolün denge kaybı ve bilinç bulanıklığına yol açabileceğine dikkat çekti.

Aile avukatı: “Maddi gerçek kısa sürede ortaya çıkacak”

Yaklaşık üç saat süren incelemenin ardından aile avukatı Rahmi Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çelik, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Dosyada yeni gelişmeler var. Biyoloji İhtisas Dairesi’nin gönderdiği raporda, Güllü Hanım’dan alınan örneklerde DNA profili çıkmadığı tespit edilmiştir. Ses ve görüntü kayıtlarının çözümüyle birlikte maddi gerçeğin kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyoruz.”

Olayın geçmişi

Sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde kızı ve bir arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada beşinci kattaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan adli soruşturma sürüyor.