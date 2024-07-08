Genç şarkıcının sahne kıyafeti, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kıyafeti öznesiz bulundu

Sahnede süper mini siyah şort ve kısa beyaz bluz tercih eden Aleyna Tilki, şarkıları kadar kıyafet tercihleriyle de gündem oldu. Tilki'nin sahne tarzını beğenmeyen birçok kullanıcı, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Özellikle kıyafetinin özensiz bulunduğu ve sahneye çıkmak için uygun olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.

Eleştirilerin hedefinde

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Kıyafeti eleştirmek tacizdir" diyen Tilki, bu kez kıyafeti yüzünden eleştirilerin odağı haline geldi. Birçok kullanıcı, ünlü şarkıcının konserine ve hayranlarına özen göstermediğini belirterek "Seyircilerine özen göstermezsen sana hiç iş vermezler" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki’nin sahne tarzına gelen bazı yorumlar...