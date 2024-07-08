2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çift, aile pozlarını paylaştı.

İkiz mutluluk: Ayel ve Emir

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi. Çift, anne baba olmanın verdiği mutluluğu dolu dolu yaşıyor.

Çeşme'de aile tatili

Tatlıses çifti, şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilin keyfini çıkarmak için Çeşme’ye gitti. Geçtiğimiz hafta ikizlerin yüzünü ilk kez gösteren çift, Ayel ve Emir'in babaları İdo Tatlıses’e benzediğini belirtti. Yasemin Şefkatli, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla olan bir fotoğrafına "Bizim değil onların güldüğünü yakaladık" notunu düştü.

Derya Tuna’dan duygusal yorum

Oğlu, gelini ve torunlarına kayıtsız kalamayan Derya Tuna, Şefkatli'nin paylaşımına duygusal bir yorum yaptı: "Hayat sizi hep güldürsün." Derya Tuna'nın bu yorumu, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İlk deniz deneyimi

Tatlıses çifti, birkaç gün önce de oğulları Ayel ve Emir’i denizle tanıştırdı. Yasemin Şefkatli, bu anları "İlk denizimiz hayırlı olsun" notuyla paylaştı. Miniklerin deniz keyfi, takipçilerin beğenisini topladı ve birçok olumlu yorum aldı.