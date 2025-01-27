DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde sanal kumar ve bahisle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, “Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Gençlerimizin hayatını karartan, huzurunu bozan, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyacağız,” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada geniş yankı buldu

Bu sözlere yanıt veren Ali Babacan, Erdoğan’ı ve hükümetin politikalarını eleştirerek, “Kendi elinizle lisans verip bu işten para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın,” dedi. Babacan’ın açıklaması sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Babacan, hükümetin sanal kumar ve bahis konusundaki tutarsızlıklarını eleştirerek, bu tür sorunların çözümü için kapsamlı ve şeffaf politikalar üretilmesi gerektiğini savundu.