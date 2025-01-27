Gezi Parkı olayları kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ayşe Barım hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Savcılık, Barım’ın faaliyetlerini 'etki ajanlığı' kapsamında değerlendirdiğini açıkladı.

Savcılık sevk yazısında, Barım’ın ajansına bağlı oyuncuların 2021’deki orman yangınları ve depremler sırasında düzenlenen “#HelpTurkey” kampanyasına eş zamanlı katılımının, “Türkiye’yi uluslararası arenada yetersiz göstermek” amacı taşıdığı ifade edildi. Bu bağlamda Barım’ın şirket faaliyetlerinin “etki ajanlığı” amacıyla hareket ettiği yönünde kanaate varıldığı belirtildi.

Bulunan belgeler soruşturmaya eklendi

Barım’ın gözaltına alınmasının ardından evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda “#occupygezi - solidariedade com o poyo turko (Gezi işgali - Türk halkıyla dayanışma)” yazılı belgeler bulundu. Bu belgeler, Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı soruşturma kapsamında delil olarak değerlendiriliyor.

Savcılık ayrıca Barım’ın menajerliğini yaptığı ünlü isimlerin ifadesine başvurmuş, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.