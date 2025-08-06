DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kamu kurumlarında e-imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesine dair skandalı sert sözlerle eleştirdi. Babacan, “Devlet kendisine emanet edilen mahrem veriyi koruyamamıştır. Sorumlular derhal istifa etmeli ve yargı önünde hesap vermelidir” dedi.

“Devlet, Vatandaşın Mahremine Sahip Çıkamadı”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ağırlayan Ali Babacan, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlarken sahte diploma soruşturmasına geniş yer ayırdı. Babacan, kişisel verilerin ve e-imzaların çalınarak kullanılmasını “devletin temel güvenlik açığı” olarak değerlendirdi.

“Bu sadece bir idari zafiyet değil, doğrudan doğruya vatandaşın devlete duyduğu güvenin sarsılmasıdır. Her bir vatandaşın mahrem bilgisi devletin emanetidir. Bu emanet korunamamıştır.”

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi Bu Tabloyu Doğurmuştur”

Sistemdeki denetimsizlik ve hesap sorulamayan yapı nedeniyle bu tür vakaların yaşandığını savunan Babacan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte güçler ayrılığı ortadan kalktı. Kimse denetlenmiyor, hesap vermiyor. Bu tarz yapılar menfaat çeteleri için elverişli hale geliyor. Bu skandal, bunun en açık örneğidir” diye konuştu.

“Derhal İstifa Edilmeli, Yargı Süreci Başlatılmalı”

Ali Babacan açıklamasında sorumluluğun şahıslardan öte sistemsel olduğuna da dikkat çekti:

“Eğer bu ülkede herhangi bir sorumluluk bilinci kaldıysa, bu skandala adı karışan herkes istifa etmeli. Başka ülkelerde böyle bir olayda bakanlar, genel müdürler sırayla istifa eder. Bizde ise herkes susuyor, saklanıyor. Bu kabul edilemez. Gereği yapılmalı.”

“Daha Neler Ortaya Çıkacak Bilmiyoruz”

Babacan, bu olayın sadece görünen yüz olduğunu, derinlemesine soruşturma yapılmazsa benzer skandalların artabileceğini belirtti: “Bu sistem devam ettiği sürece Türkiye’nin başına daha çok iş gelir. Daha ne skandalların çıkacağını tahmin bile edemeyiz.”

DEVA lideri Babacan, yaşananların yalnızca adli değil, siyasi bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. “Sorumlular sadece cezai değil, ahlaki ve siyasi sorumluluğun da gereğini yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.