Muğla’nın Fethiye ilçesinde eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa’nın ölümüne yol açan trafik kazası davasında sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Boğa’nın kızı, olayın olası kast ile gerçekleştiğini belirterek “Bu bir cinayettir” dedi.

Sanık ilk kez hakim karşısında

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 24. Dönem AK Parti Milletvekili Ali Boğa’nın ölümüyle ilgili yargılanan Veli K. duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Veli K., yakınları, Boğa ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, kazanın ardından yaptığı savunmada, kazayı kazara gerçekleştiğini belirterek tahliye talep etti:

"15 günlük evliydim. Eşimle Fethiye’ye gezmek için geliyorduk. Esenköy’e kadar gelip ışıklarda durduk. Hızımı hatırlamıyorum ama fazla değildi… Kazayla birlikte ambulansa haber verdim. Yeni evli olduğum için cezaevine de girince maddi, manevi zor durumda kaldım."

“Bu bir cinayettir”

Ali Boğa’nın kızı Tuba Hatipoğlu, olay yerinde babasına çarpıldığı sırada bulunan ilk aile fertlerinden biri olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, kazaya ilişkin şunları söyledi:

Babasının yaya geçidinde olduğunu,

Sanığın yolda fren izi bırakmadığını,

Yolun meskun mahal olduğunu ve hız tabelaları bulunduğunu,

Sanığın 110 km ile geçtiğini ve babasına hedef alarak çarptığını düşündüklerini ifade etti.

“Bu bir cinayettir. Babam şu anda toprak altında, babama dokunamıyorum. Bu sorumsuzluğun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Tutukluluğunun devamını istiyorum. Olası kast ile yargılanmalıdır.”

Sanığın eşi Ş.K., kazaya ilişkin tanıklık etti:

"Merhum bizi görmeden yola fırladı. Eşim fren yaptı ama duramadı. Çünkü ışıklardan yeni hareket etmiştik. Kısa süre sonra kaza oldu. Acıları bizim de acımız."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.