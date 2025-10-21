Manisa’nın Salihli ilçesinde evinin bahçesine 20 metrelik çukur kazıp define arayan C.İ. (46), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan çok sayıda araç ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Manisa’da bahçesinde 20 metrelik çukur kazdı

Manisa’nın Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi’nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen C.İ. (46), jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İstihbarat üzerine harekete geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ile koordineli bir operasyon düzenledi.

Ekipler, C.İ.’nin evinin bahçesinde 20 metre derinliğinde bir çukur kazdığını belirledi.

7 madeni para, 7 tarihi obje ele geçirildi

Bahçede yapılan detaylı aramada, define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda araç ve tarihi eser bulundu.

Ele geçirilenler arasında:

7 adet tarihi eser niteliğinde madeni para,

7 adet tarihi obje, Bergama Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor İçeriği Görüntüle

1 hilti,

1 havalandırma pompası,

1 seyyar vinç,

2 su bulma aparatı,

2 kazma,

1 kafa lambası yer aldı.

Olay yerindeki kazı alanı jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

C.İ. gözaltına alındı

Define aramak için izinsiz kazı yaptığı tespit edilen C.İ. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

Kaçak kazılarda artış dikkat çekiyor

Uzmanlar, Manisa ve çevresinde son dönemde kaçak define kazılarının arttığına dikkat çekiyor.

Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı drone destekli denetimleri ve ihbar hattı takiplerini sıklaştırdı.