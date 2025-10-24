Nazilli Marangozlar Odası’nda Ali Çetinkaya yeniden adaylığını açıkladı



Nazilli Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf Odası’na dört dönem başkanlık yapan Ali Çetinkaya, üyelerin talebi üzerine ocak ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu duyurdu.



Nazilli’de esnaf odalarında seçim süreci başlarken, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf Odası’nın eski başkanı Ali Çetinkaya yeniden adaylığını açıkladı. Dört dönem boyunca başkanlık görevini üstlenen Çetinkaya, ocak ayında yapılması planlanan genel kurul öncesi kararını kamuoyuyla paylaştı.

“YOĞUN TALEP ÜZERİNE ADAY OLUYORUM”

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nde başkan Ümit Özmen’in ev sahipliğinde yapılan basın açıklamasında ekibiyle birlikte katılan Çetinkaya, geçmiş dönemlerde hayata geçirdikleri hizmetleri hatırlatarak yeni dönem için hedeflerini anlattı. Son seçimde sadece 3 oy farkla başkanlığı kaybettiğini belirten Çetinkaya, üyelerden gelen yoğun talep üzerine yeniden aday olma kararı aldığını ifade etti.

“DENEYİM VE BİRİKİM”

“Odamızı daha ileri taşımak önceliğimiz” diyen Çetinkaya, “Dört dönem boyunca bu görevi onurla yürüttük. Geçtiğimiz seçimleri 3 oy farkla kaybettim. Şimdi üyelerimizin desteği ve talebiyle bir kez daha bu göreve talip oldum. Edindiğimiz deneyim ve birikimle odamızı daha ileriye taşımak, üyelerimizin haklarını savunmak ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak için ekibimle birlikte çalışmaya hazırız.”