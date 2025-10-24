İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa temelli çözümler, kent ekolojisi ve iklim değişikliğine uyum konularında uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla Berlin Kentsel Doğa Paktı’na katıldı. Belediye, bu adımla kentin doğayla uyumlu kalkınma hedeflerini küresel ölçekte güçlendirmeyi amaçlıyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Berlin Urban Nature Pact Yıllık Toplantısı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, paktın imza törenine katıldı.

Tören, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni toplantıda Mimar Deniz İncesu (Sağlık İşleri Dairesi) ve Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong (Veteriner İşleri Dairesi) temsil etti.

İzmir heyeti, Başkan Tugay’ın “Tek Sağlık” yaklaşımını ve doğayla uyumlu yaşam vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Tugay’ın vizyonu, insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan sürdürülebilir kent anlayışına dayanıyor.

Üç gün süren programda kentlerin doğayla uyumlu kalkınma stratejileri tartışıldı. Katılımcılar, iyi uygulama örneklerini paylaşarak şehirler arası iş birliğini güçlendirdi.

Toplantı kapsamında İzmir’in hayata geçirmeyi planladığı “Rewilding Projesi” için deneyim paylaşımı ve teknik oturumlar gerçekleştirildi.

Etkinlikte Austin (ABD), Berlin (Almanya), Viyana (Avusturya), Paris (Fransa), Utrecht (Hollanda), Glasgow (İskoçya) ve Nansana (Uganda) gibi kentlerden temsilciler yer aldı. Arazi gezilerinde kentsel doğa uygulamaları ve yeşil alan planlamaları incelendi.

Berlin Kentsel Doğa Paktı, kentlerin biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, iklim uyumu ve toplumsal kapsayıcılık konularında ortak hareket etmesini hedefliyor.

İzmir, imzacı şehirler arasında yer alarak doğa temelli altyapı planlaması, sosyal kapsayıcılık ve çok paydaşlı yönetişim alanlarında örnek uygulamalar geliştirmeyi taahhüt etti.

Belediye, bu katılımla İzmir’i doğayla uyumlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefinde önemli bir adım atmış oldu.