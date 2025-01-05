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“Ekmek demirin yüzde 12-48’ini, proteinin yüzde 39-42’sini, kalsiyumun yüzde 9-57’sini, B1 vitamininin yüzde 27-63’ünü, B2 vitamininin yüzde 12-30’unu karşılamaktadır. Üretilen ekmeğin önemli bir kısmı ise çöpe atılmaktadır.”

“Ekmek, temel besin kaynağı, doyurucu ve ekonomiktir. Günlük enerjimizin ortalama yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır. Kadın ve erkeğin günlük ortalama ihtiyaçları düşünüldüğünde, 300 gr ekmek alınması gereken enerjinin yüzde 30-36’sını karşılamaktadır.

Yılın ilk Kabine Toplantısı yarın: Emekliye ve memura refah payı verilecek mi?

Yılın ilk Kabine Toplantısı yarın: Emekliye ve memura refah payı verilecek mi?

"Doyurucu ve ekonomi k olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta, günlük enerjimizin yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır.

Lüks makam otomobilleri, tripleks villasıyla konuşulan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre "Ekmek israfı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'ın Diyanet temsilcilikleri ve internette satılan “Ramazan Günlükleri” kitabında vatandaşa doymaları için ekmek yemeleri önerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

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