Yurt genelinde hafta sonu hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında bir azalma gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, doğu bölgelerinde kar, batı bölgelerinde ise kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlar ve karla karışık yağmur etkili olacak

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Bitlis, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Muğla çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek.

Buzlanma, don ve sis uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, ayrıca pus ve yer yer sis yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Muğla'ya 'Turuncu Kod' uyarısı

Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması nedeniyle ulaşımda aksamalara, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Pazar günü hava durumu

Pazar günü hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, ancak hafta başından itibaren tekrar artacağı öngörülüyor.