CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, gençlerin eğitim hayatlarının çeşitli nedenlerle sekteye uğradığını belirterek, Meclis Başkanlığı'na öğrenci affı kanun teklifini sundu. Gökçek, ekonomik kriz ve derin yoksulluğun gençleri ağır şekilde etkilediğini ifade etti.

Eğitim hakkı temel hak oldu

Gökçek, eğitim hakkının Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu vurguladı. Bu hakkın yalnızca bireysel gelişim için değil, toplumsal eşitlik ve kalkınma için de kritik olduğunu söyledi. Ancak çeşitli nedenlerle eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan çok sayıda genç bulunduğunu belirtti.

Ekonomik sorunlar eğitimden kopuşu artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 'İşgücü Piyasasında Gençler' araştırmasına göre, 15-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 17,7'si eğitimini yarıda bırakmış veya bölüm değiştirmiştir. Gökçek, gençlerin yüzde 22,5'inin ekonomik nedenlerle, yüzde 17,2'sinin eğitim programından memnuniyetsizlikten, yüzde 14,1'inin ise ailevi sebeplerle eğitimlerini bıraktığını aktardı.

Derin yoksulluk gençlerin eğitimini etkiledi

Artan işsizlik ve hayat pahalılığının öğrencilerin eğitim harcı, barınma ve beslenme giderlerini karşılamasını zorlaştırdığını belirten Gökçek, birçok öğrencinin çalışmak ya da ailesine destek olmak için eğitimini ertelemek zorunda kaldığını kaydetti. KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilerin yüksek kira maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Deprem gençlerin eğitim sürecini sekteye uğrattı

6 Şubat depremlerinin, özellikle deprem bölgesindeki üniversitelerde öğrenim sürecini olumsuz etkilediğini belirten Gökçek, bu faktörlerin yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenci sayısının artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Öğrenci affı için çağrı yapıldı

Gökçek, gençlerin gelecek umutlarının yarım kalmaması için öğrenci affının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, affa hak kazanan öğrencilerin sayısı ve eğitimlerini bırakma gerekçelerinin sağlıklı tespit edilmesinin önemine değindi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi verdiğini ve sürecin takipçisi olacağını belirtti.