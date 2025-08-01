Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Marka Buluşmaları Serisi'nin ilk etkinliğinde turizm alanında dünyaca tanınan akademisyenleri ağırladı. Prof. Dr. Musa Pınar ve Prof. Dr. Muzaffer Uysal, Bodrum’un markalaşma sürecini ve güçlü ile zayıf yönlerini kapsamlı şekilde ele aldı.

BOTAV Genel Sekreteri Yiğit Girgin, seminerin açılış konuşmasında, uzun süredir üzerinde çalışılan pazarlama projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Girgin, akademisyenlerin katkılarıyla Bodrum’un markalaşması için önemli adımlar atıldığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde, misafir deneyimlerini esas alan yeni bir projenin başlayacağını duyurdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek araştırma, Bodrum’a gelen turistlerin karşılaştıkları güzellikler, kolaylıklar ve zorlukları analiz edecek. Ağustos ayında başlayacak bu proje, turizm verilerinin pazarlamada etkin kullanımı açısından büyük önem taşıyor. BOTAV’ın hedefi ise sadece deniz, kum ve güneş turizmi ile sınırlı kalmayıp Bodrum’un farklı alanlarında tanıtım öncüsü olmak.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, yerel dokunun korunmasının önemini vurguladı. Pehlivan, Bodrum’un tarımsal alanlardaki güçlü yönlerinin tanıtım çalışmalarına entegre edilmesinin yerli ve yabancı ziyaretçilere gerçek Bodrum deneyimi sunmada kritik olduğunu belirtti. Yerel ürünlerin birinci elden tanıtılması için adımlar attıklarını ifade etti.

Markalaşma için müşteri memnuniyetini değerlendirdi

Valparaiso Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Pınar, Bodrum’un bir marka olduğunu ve bu markanın sürdürülebilirliğinin müşteri memnuniyetine bağlı olduğunu açıkladı. Pınar, “Marka olmak için müşteriye deneyim sunulmalı ve vaatler karşılanmalı. Misafirlerin duygusal bağ kurması gerekiyor ki, Bodrum’u başkalarına tavsiye etsinler” dedi. Ayrıca, hedef kitlenin doğru belirlenmesi gerektiğini, her kitleye hitap etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Turistlerin Bodrum’dan ayrılırken yaşadıkları deneyimlerin analiz edilmesi gerektiğini ve bu verilerle doğruların geliştirilip yanlışların değiştirilmesinin markalaşmanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik için çalışanların yaşam kalitesi şart

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muzaffer Uysal, Bodrum’un uluslararası marka değerine sahip olduğunu ifade etti. Uysal, markanın rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek gerektiğini söyledi. Çalışanların yaşam kalitesinin, turistlerin ziyaret deneyimleri kadar önemli olduğunu belirtti. “Bu unsurlar bir bütün olarak ele alınmazsa, sürdürülebilirlik ve marka değerinin 10-15 yıl içinde tehlikeye gireceğini düşünüyorum” dedi.

Bodrum’un markalaşma süreci, akademisyenlerin görüşleri ve yeni projelerle şekillenmeye devam ediyor. Bölgenin sürdürülebilir ve rekabetçi bir turizm destinasyonu olması için müşteri memnuniyeti ve yaşam kalitesi gibi temel unsurlar öncelik taşıyor.