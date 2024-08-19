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Günün daha erken saatlerinde Başkan Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç , Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

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