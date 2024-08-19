Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda 14 Ağustos gecesi yaşanan kavgada 13 kişi yaralandı ve 4 kişi tutuklandı.

Olayın detayları

Saat 00:30 sularında meydana gelen olayda, düğün salonunda bir tartışma patlak verdi. İddiaya göre, Ö.Ç., eşinin bulunduğu masaya diğer misafirlerin bakması nedeniyle bir grup misafirle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bıçak, şişe ve sandalyeler kullanılarak taraflar arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B., gelin B.U. ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ve H.C.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı ve tedavilerinin ardından 13 kişi taburcu edildi.

Tutuklandılar

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.