Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda Jose Mourinho’nun ayrılığı ve yaklaşan seçim süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, Mourinho ile yolların ayrılma sebebini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Mourinho’nun ayrılık nedeni açıklandı

Ali Koç, Mourinho ile yolların ayrılmasının ardındaki sebebi şöyle açıkladı:

“Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ancak sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamak bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şekli kabul edilemezdi. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Avrupa’da bu futbol iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta rakibi ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geri düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”

Fenerbahçe’nin mali yapısıyla ilgili konuştu

Koç, kulübün finansal yapısına ilişkin de açıklamalarda bulundu:

“Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. İstediğini yapma ve gerektiğ2inde borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Artık buna sahibiz.”

Ali Koç'tan seçim mesajı

Başkan Ali Koç, yaklaşan seçim hakkında da şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yola devam etmek mi? Yönetim kurullarına da bakıp incelesinler. O büyük yatırımları kim daha iyi yapabilir, bunu düşünsünler.”