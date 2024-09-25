Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, Riva’da düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi. Bu toplantıda, Türk futbolunun son yıllarda karşı karşıya kaldığı ekonomik sıkıntılar ve kulüplerin bu sorunları çözmek için hazırladığı yol haritası masaya yatırıldı. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, kulüplerin hazırladığı 5 yıllık ekonomik planı TFF ile paylaştıklarını belirterek, planın detaylarına değindi.

"Bu bir taslak çalışma"

Ali Koç, açıklamalarında "Bu bir taslak çalışma ama bunun en önemlisi federasyonla beraber çalışacağız. Bunun için ekim ayında bir ekip oluşturacağız ve yıl sonuna kadar ilk tespitlerimizi yapmak üzere bir çalışma grubu başlatacağız. Çünkü Türk futbolu ekonomik açıdan her geçen gün daha sürdürülemez hale geliyor" dedi.

Korsan yayıncılık sorunu

Toplantıda öne çıkan en önemli konulardan biri de yayın gelirleri oldu. Ali Koç, kulüplerin gelirlerini etkileyen vergilerin artması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonun kulüpler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. Özellikle yayın gelirlerinin azalması, kulüplerin finansal açıdan zor durumda kalmasına neden oldu.

Ali Koç, korsan yayıncılıkla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yayın gelirlerini artırabilmemiz için korsan konusuna eğilmemiz lazım. Yasa çıkmış olmasına rağmen maçların korsan olarak izlenmesi engellenemiyor. Ortalama 70-90 dakika arasında bir süre içinde müdahale edilebiliyor. Bu süre maç süresi kadar. Bunun önüne geçebilmek için acil olarak cezaların artırılması ve servis sağlayıcıların teknoloji yatırımı yapması gerekiyor" dedi.

TFF’nin sunumu beklenenden fazla etkiledi

Toplantıda ele alınan diğer konular arasında federasyonun sponsorluk çalışmaları, fon kesintileri ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısı da yer aldı. Ali Koç, federasyonun toplantı sırasında sunduğu raporun oldukça etkileyici olduğunu belirterek, "Federasyonun bize yaptığı sunumda küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz. Sponsorluklar, fon kesintileri, yayın gelirleri gibi önemli konular üzerinde durduk" diye konuştu.

Ali Koç, özellikle MHK yapısı üzerinde yapılan sunumun tatmin edici olduğunu ve Kulüpler Birliği olarak federasyon ile bu konuda ortak çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, e-bilet ihalesi, stadyumlarda ayakta seyirci uygulaması ve futbol güvenliği gibi konular da toplantının gündem maddeleri arasındaydı.

Bu açıklamalar, Türk futbolunun sadece ekonomik değil, aynı zamanda yapısal değişiklikler ve modernleşme çabalarının da sürdüğünü gösteriyor.

Türk Futbolu Avrupa’da başarı için kenetlendi

Toplantıda Ali Koç, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarına da başarı dileklerini iletti. Özellikle yeni Avrupa sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Koç, "Bu sene Avrupa’da yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Türk takımları inşallah gidebildikleri yere kadar giderler. Şansımız bol olsun" diyerek sözlerini tamamladı.