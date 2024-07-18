Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanını seçmek üzere Ankara'da toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında yaşanan gerilim, genel kurulda tansiyonu yükseltti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, yeni başkanını seçmek üzere Ankara'da saat 11.30'da başladı. Seçimde Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışırken, delegeler kürsüde söz alarak görüşlerini paylaştı.

Ali Koç Söz Aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşma talebinde bulunanlar arasında yer aldı ve kürsüye çıkarak Mehmet Büyükekşi'yi eleştirdi. Koç'un konuşması sırasında kullandığı ifadeler salonun karışmasına neden oldu.

Konuşmasında Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" dedi.

Büyükekşi, Ali Koç'a sert Tepki gösterdi

Mehmet Büyükekşi, bu sözlere sert tepki göstererek, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" cevabını verdi. Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın da araya girmesiyle, tartışma daha fazla büyümeden yatıştırılmaya çalışıldı.

Koç Sözlerini Geri Aldı ve Özür Diledi

Koç, gelen tepkilerin ardından sözlerini geri alarak, "Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" ifadelerini kullandı.