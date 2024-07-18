Dünyaca ünlü fotoğrafçı ve foto muhabiri Ara Güler’in (d. 1928 – ö. 2018) eserlerine geniş bir bakış sağlayan “Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış” sergisi Katar Müzeleri (QM), Ara Güler Müzesi iş birliği ile 9 Ağustos’ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.Museum of Islamic Art (MIA)’ta açılacak ve 9 Kasım’a kadar devam edecek olan sergi yalnızca Ara Güler’in gözünün ustalığını değil, aynı zamanda Güler’in Türkiye’nin kültürel mirasını yansıtma konusundaki derin bağlılığını da vurguluyor. Güler’in klasik İstanbul kareleri, arkeoloji fotoğrafları ve dünya çapında önemli kişilerin portrelerinin yer aldığı sergi ile ziyaretçiler onun fotoğraf sanatı üzerindeki derin etkisini ve ortak kültürel hafızanın korunması üzerine çabasını deneyimleyebilecek.

1928 yılında İstanbul’da doğan Güler, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının hem ulusal hem de uluslararası alandaki en önemli isimleri arasında yer alıyor. 2018 yılında kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin neredeyse tamamına tanıklık etmiştir. 70 yıla yayılan bir kariyere sahip olan Güler’in eserleri hem Türkiye hem de ötesinin görsel bir kaydı niteliğindedir.

Sergi, Ara Güler'in yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği Kahramanın Sonu (1973-1975) filminin gösterimiyle sonlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde önemli bir rol oynayan savaş gemisi Yavuz'un sökülme hikâyesini anlatan film alışılmadık bir müzikle harmanlanan, farklı kaynaklardan görsel yaklaşımların bir araya getirildiği sinematik bir kolaj niteliği taşıyor. Bu filmde ünlü halk müziği sanatçısı Ruhi Su’nun bestelerinin yanı sıra tarihi fotoğraflar ve eskizler ile Güler’in kendi belgesel kayıtları yer alıyor.

Küratörlüğünü Sheikha Maryam Al Thani ve Ara Güler Müzesi’nin üstlendiği “Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış” sergisi 9 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Türkiye'de bir sanatçıya adanmış bu kapsamda ilk müze olan Ara Güler Müzesi’nin bir misyonu da uluslararası üne sahip foto muhabiri Ara Güler'in eserlerini dünya genelinde geniş kitlelerle paylaşmak ve mirasını gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, "Müzemizin Katar'daki ilk sergisini Katar Müzeleri iş birliği ile arşivimizden geniş bir fotoğraf ve efemera seçkisi ile açmaktan mutluluk duyuyoruz. Ara Güler'in arşivinden önemli temaları yansıtan bu sergi ile kendisinin çok yönlü sanatçı kimliğini hem mevcut hem de yeni izleyiciye sunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.