Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık döneminde yaptığı satışlarla zirveye çıktı. 2018 Haziran ayında yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkan Ali Koç başkanlık seçimini kazanarak koltuğa oturmuştu. Bu süreç içerisinde yaptığı satışlarla Avrupa futbol piyasasına da yön veren sarı lacivertliler son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi Brighton'a satıp rekor gelir elde etmişti.

Ali Koç dönemi oyuncu satışları şu şekilde;

Mame Thiam: 1.5 milyon Euro

Michael Frey: 2 milyon euro

Willian Arao: 2.5 milyon euro

Marcel Tisserand: 3 milyon euro

Ozan Tufan: 3 milyon euro

Mergim Berisha: 4 milyon euro

Allahyar Sayyadmanesh: 4.5 milyon euro

Jailson: 4.5 milyon euro

Altay Bayındır: 5 milyon euro

Diego Rossi: 6 milyon euro

Bruma: 6.5 milyon euro

Giuliano: 10.5 milyon euro

Josef de Souza: 12 milyon euro

Attila Szalai: 12.3 milyon euro

Eljif Elmas: 17.7 milyon euro

Kim Min-jae: 19 milyon euro

Arda Güler: 20 milyon euro

Vedat Muriqi: 21 milyon euro

Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro