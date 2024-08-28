Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık döneminde yaptığı satışlarla zirveye çıktı. 2018 Haziran ayında yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkan Ali Koç başkanlık seçimini kazanarak koltuğa oturmuştu. Bu süreç içerisinde yaptığı satışlarla Avrupa futbol piyasasına da yön veren sarı lacivertliler son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi Brighton'a satıp rekor gelir elde etmişti.
Ali Koç dönemi oyuncu satışları şu şekilde;
Mame Thiam: 1.5 milyon Euro
Michael Frey: 2 milyon euro
Willian Arao: 2.5 milyon euro
Marcel Tisserand: 3 milyon euro
Ozan Tufan: 3 milyon euro
Mergim Berisha: 4 milyon euro
Allahyar Sayyadmanesh: 4.5 milyon euro
Jailson: 4.5 milyon euro
Altay Bayındır: 5 milyon euro
Diego Rossi: 6 milyon euro
Bruma: 6.5 milyon euro
Giuliano: 10.5 milyon euro
Josef de Souza: 12 milyon euro
Attila Szalai: 12.3 milyon euro
Eljif Elmas: 17.7 milyon euro
Kim Min-jae: 19 milyon euro
Arda Güler: 20 milyon euro
Vedat Muriqi: 21 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro