Kritik dönemde takımın toparlanması gerektiğini vurgulayan Koç, hem teknik ekip hem de oyunculara destek mesajları verdi.

Peş Peşe Gelen Mağlubiyetler Yönetimi ve Taraftarı Harekete Geçirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Athletic Bilbao’ya sahasında 2-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, önceki hafta Süper Lig’de Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından taraftarın tepkisini artırdı. Özellikle sosyal medyada yönetim ve teknik ekip, yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bazı taraftar grupları, istifa çağrılarıyla tepkilerini dile getirirken, takım üzerinde artan baskı dikkat çekti.

Mourinho: "Taraftar Kulübün Bel Kemiğidir"

Athletic Bilbao mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını belirtti:

“Taraftarlar bu kulübün bel kemiğidir. Onlar eleştirebilir, haklılar. Ancak şunu unutmayalım ki sahada hatayı biz yaptık. Bu durumu düzeltecek olan yine biziz. Taraftara asla eleştiride bulunmam, bu kulübün bir hizmetçisiyim.”

Mourinho, alınan sonuçların sorumluluğunu üstlenerek, takımın performansını düzeltmek için çalışacaklarını vurguladı.

Ali Koç’tan Motivasyon Konuşması: "Bu Süreci Aşacağız"

Başkan Ali Koç, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Sportif Direktör Mario Branco’nun da katıldığı toplantıda, Koç oyunculara moral verirken, gelecek maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Koç’un konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu mağlubiyetler, Fenerbahçe’nin hedeflerinden sapacağı anlamına gelmiyor. Her büyük takımın böyle zorlu süreçlerden geçtiği dönemler olur. Önemli olan bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmamız. Kafalarınızı kaldırın, sahada kendinizi gösterin. Taraftarımıza gereken cevabı mücadelemizle vermeliyiz. Önümüzdeki maçlarda kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum.”

Taraftardan Umut ve Destek Bekleniyor

Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip, yoğun eleştirilerin ardından taraftarla kenetlenerek, takımın üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedefliyor. Başkan Koç’un takıma verdiği destek, önümüzdeki haftalarda sahaya nasıl yansıyacak merak konusu. Sarı-lacivertli ekip, hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerine ulaşmak için mücadeleye devam edecek.

Fenerbahçe camiası, zorlu dönemi birlik içinde aşarak yeniden yükselişe geçmeyi umuyor.