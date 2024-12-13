Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Denizlispor’un olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Kulübün geleceği için kritik bir adım atılarak kulüp anahtarı Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

Kulüp Anahtarı Belediye ve Valiliğe Teslim Ediliyor

Denizlispor’un eski başkan yardımcısı Özcan Sarı ve avukat İsmail Berkay Gökce, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Sarı, kulübün anahtarını Marım’a tutanakla teslim etti.

Özcan Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Denizlispor için elimizden geleni yaptık. Ancak mevcut koşullarda kulübün yönetimine talip çıkmadı. Bugün kulübümüzün anahtarını tutanakla Sayın Marım’a teslim ettik. Aynı zamanda valiliğe de bir anahtar teslim edeceğiz. Valimizle pazartesi günü bir görüşme yapacağız. Bundan sonraki süreç artık belediye ve valilik nezdinde ilerleyecek.”

Kriz Süreci Nasıl Gelişti?

Denizlispor’da yönetim krizi, 4 Aralık’ta yapılan olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamamasıyla başladı. Dünkü seçimli kongrede ise başkan adayı çıkmayınca mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri topluca istifa etti.

Kulübün borç yükü ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzun süredir zor günler geçirdiği bilinirken, genel kuruldan da çözüm çıkmaması üzerine Denizlispor’un yönetimi belirsizliğe sürüklendi.

Denizlispor’un Geleceği Belirsiz

Denizlispor’un geleceğiyle ilgili kararların, belediye ve valilikle yapılacak görüşmeler sonrası netleşmesi bekleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği’nin, kulübün borçlarını yapılandırma ve yönetim oluşturma süreçlerinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Denizlispor taraftarları ise bir an önce kulübün yeniden ayağa kalkması için güçlü bir yönetim ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturulmasını talep ediyor. Efsane kulübün yeniden eski günlerine dönmesi için geniş bir iş birliği gerektiği vurgulanıyor.

Bu gelişme, Denizlispor’un hem şehirde hem de Türk futbolundaki rolünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.