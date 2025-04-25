Ailesi iş insanı kökenli olup, babası Osman Feyzi Boyner de tanınmış bir iş adamıdır. Ailesinin büyümesiyle birlikte, Osman Boyner, eğitim hayatına İstanbul'da başlamış ve Sultanahmet Ticaret Lisesi ile Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamlayarak iş dünyasına adım atmıştır.

İş hayatına giriş ve başarıları

1952 yılında, Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız markasını kurmuştur. 1956 yılında gerçekleştirilen ilk ihracatla birlikte, Altınyıldız, Türk kumaşlarını dünyaya tanıtarak büyük bir öneme sahip olmuştur.

Beymen'in kuruluşu ve gelişimi

1960'lı yıllarda Türkiye'de henüz gelişmemiş olan hazır giyim sektörüne adım atma kararı almış ve Kerim Kerimol ile Silvano Corsini gibi isimlerle işbirliği yaparak Beymen markasının temellerini atmıştır.

Beymen, ilk mağazasını 1971 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde açmış ve kısa sürede büyük ilgi görmüştür.Öncelikle erkek koleksiyonu ile dikkat çeken Beymen, zaman içinde kadın koleksiyonu ve 1985 yılında Beymen Club adlı spor giyim koleksiyonunu da ekleyerek çeşitliliğini artırmıştır.

Sosyal sorumluluk ve yönetim

Ali Osman Boyner, iş hayatındaki başarısının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan bir isimdir.

TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer almış ve Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2010 yılına kadar sürdürmüştür. Boyner, aynı zamanda Türk iş dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış ve birçok alanda önemli çalışmalar yapmıştır.

Ailesi ve kişisel hayatı

Ali Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner, 2021 yılında vefat etmiştir. Ailesi ve iş dünyasında oluşturduğu iz, onun yaşamına büyük bir etki bırakmıştır.

Özetle, Ali Osman Boyner, Türk iş dünyasında önemli bir figür olup, Altınyıldız ve Beymen gibi dev markaların kurucusu ve Türkiye'nin en başarılı iş insanlarından birisidir. Hem ticaret hem de sosyal sorumluluk alanındaki katkılarıyla hatırlanmaktadır.