Wolfsburg ile Freiburg, 26 Nisan Cumartesi günü Almanya Bundesliga'da karşılaşıyor. Maç saat 16:30’da Bein Sports beIN Connect ve Tivibu Spor 4 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Wolfsburg Freiburg maçı hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 2024-2025 sezonunda Wolfsburg ile Freiburg, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.
Yayıncı kanallar ve platformlar
Bein Sports beIN Connect
Wolfsburg – Freiburg maçı, Bein Sports beIN Connect kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Yayın Platformları:
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Numaralı kanallar
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Türksat uydusu ve internet üzerinden
Tivibu Spor 4
Tivibu Spor 4 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Yayın Platformları:
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Tivibu: 81. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden
Wolfsburg - Freiburg maçı detayları
Maç Günü
Wolfsburg – Freiburg maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Müsabaka, Türkiye saatiyle 16:30’da başlayacak.
Stadyum
Maç, Wolfsburg’un ev sahipliğinde, Volkswagen Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.