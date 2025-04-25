Wolfsburg ile Freiburg, 26 Nisan Cumartesi günü Almanya Bundesliga'da karşılaşıyor. Maç saat 16:30’da Bein Sports beIN Connect ve Tivibu Spor 4 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg Freiburg maçı hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2024-2025 sezonunda Wolfsburg ile Freiburg, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.

Yayıncı kanallar ve platformlar

Bein Sports beIN Connect

Wolfsburg – Freiburg maçı, Bein Sports beIN Connect kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformları:

Numaralı kanallar

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Tivibu Spor 4

Tivibu Spor 4 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Yayın Platformları:

Tivibu: 81. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden

Wolfsburg - Freiburg maçı detayları

Maç Günü

Wolfsburg – Freiburg maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Müsabaka, Türkiye saatiyle 16:30’da başlayacak.

Stadyum

Maç, Wolfsburg’un ev sahipliğinde, Volkswagen Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.