Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi para masa tenisi branşında temsil eden Ali Öztürk, çeyrek finalde Alman rakibi Valentin Baus'u zorlu bir mücadele sonunda mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu zaferle milli sporcu, en az bronz madalyayı garantiledi.

Çeyrek finaldeki unutulmaz geri dönüşü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde ülkemizi temsil eden Ali Öztürk, tek erkekler MS5 kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Bu turda, Almanya'dan son şampiyon Valentin Baus ile karşılaşan Öztürk, 2-0 geriye düştüğü maçı inanılmaz bir performans sergileyerek 3-2 kazandı. Bu galibiyetle yarı finale yükselen Öztürk, aynı zamanda madalya kazanmayı da garantilemiş oldu.

Yarı final heyecanı yarın başlıyor

Ali Öztürk’ün yarı final karşılaşması yarın saat 13.15'te yapılacak. Milli sporcu, burada da galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak ve altın madalya için mücadele edecek. Öztürk'ün sergilediği üstün performans, Türk spor camiasında büyük heyecan ve gururla karşılanıyor.

Ali Öztürk’ün Paris 2024'teki bu büyük başarısı, Türk sporcuların uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Yarı finaldeki rakibi henüz belirlenmemiş olsa da, Öztürk’ün bu başarıya ulaşmak için büyük bir mücadele ve azim sergileyeceği kesin.