South Paris Arena 4'teki müsabakalarda Öztürk, Norveçli rakibi Tommy Urhaug'a karşı oynadığı yarı finalde 3-0 mağlup oldu ve organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Ali Öztürk'ün bronz madalya serisi

Ali Öztürk, daha önce Rio 2016'da takım, Tokyo 2020'de ise bireysel olarak bronz madalya kazanmıştı. Paris 2024'te de bireysel olarak bronz madalya elde etti.

Yarı finaldeki karşılaşma

Ali Öztürk, yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşı karşıya geldi. Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle kaybeden Öztürk, bronz madalyayı garantiledi.