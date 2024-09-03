Çeşme'nin sakin köylerinden biri olan Şifne, tarihi adıyla Reisdere, termal sularıyla ünlü bir belde olarak bilinir. Şifne Termal Otel, Çeşme ilçe merkezinin sadece 5 kilometre doğusunda, Küçük Şifne Koyu'nda yer almaktadır. Bu bölge, Karaburun Yarımadası'nın batısında, sahil şeridinin kuzey-güney doğrultusunda uzanan fay hattının üzerinde bulunmaktadır.

Termal su ve faydaları

Şifne Termal Merkezi'nin şifalı sularının kaynağı, bölgedeki fay hattından gelmektedir. Suyun bileşiminde klorür, sodyum ve magnezyum mineralleri bulunur. Su sıcaklığı 38-42 derece arasında değişirken, radyoaktivitesi ise 8.50 eman olarak ölçülmüştür. Mineralizasyon oranı oldukça yüksektir; toplam mineral içeriği 33 mg/lt'dir.

Bu özel termal su, birçok sağlık sorununun tedavisinde faydalıdır. Kas hastalıkları, romatizma, eklem ağrıları ve cilt rahatsızlıkları gibi problemlere iyi geldiği bilinir. Suyun içerdiği mineraller, vücudu rahatlatır ve iyileştirici etkiler sunar.

Tesis özellikleri

Şifne Termal Otel, 35 odalı ve toplamda 70 yatak kapasitesine sahip bir tesistir. Termal tesisi, hem konaklama yapmak isteyenler hem de sadece gün içinde ziyaret etmek isteyenler için açıktır. Konuklar, dışarıda yer alan termal havuzlarda, 35-36 derece sıcaklığındaki sularda rahatlayabilirler.

Ziyaretçi bilgileri

Şifne Termal Otel, sadece konaklama değil, günübirlik ziyaretler için de uygun bir mekandır. Bu sayede hem uzun süreli tatil yapmak isteyenler hem de sadece bir günlüğüne şifalı sulardan faydalanmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Şifne Termal Otel, hem huzurlu bir tatil geçirmek hem de sağlık problemlerine doğal çözümler arayanlar için mükemmel bir destinasyondur. Çeşme'nin bu güzel köyünde, doğanın sunduğu bu eşsiz şifalı sulardan faydalanarak hem bedenen hem de ruhen yenilenebilirsiniz.

Şifne Termal Otel: Nasıl ulaşılır?

Şifne Termal Otel, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinde yer almaktadır. Şifne beldesi, eski adıyla Reisdere olarak bilinir ve termal suları ile ünlüdür. Çeşme'nin merkezinden sadece 5 kilometre uzaklıktadır. Otel, Küçük Şifne Koyu'nda, deniz kenarına yakın bir konumda bulunmaktadır.

Ulaşım bilgileri

Adres: Şifne Termal Otel, Küçük Şifne Koyu, Şifne Beldesi, Çeşme, İzmir, Türkiye

Nasıl ulaşılır?

İzmir’den Çeşme’ye ulaşım: İzmir şehir merkezinden Çeşme’ye araçla yaklaşık 1 saat süren bir yolculuk yapabilirsiniz. İzmir-Çeşme Yolu (D300) üzerinden doğrudan Çeşme’ye ulaşabilirsiniz. Çeşme’den Şifne’ye ulaşım: Çeşme merkezinden Şifne beldesine gitmek için, Çeşme-Şifne yolunu takip ederek, yaklaşık 10 dakika süren bir sürüş yapmanız gerekecek. Bu yolculuk yaklaşık 5 kilometredir. Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Çeşme’ye düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Çeşme’ye ulaştıktan sonra, Şifne beldesine ulaşmak için dolmuş veya taksi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Araba kiralama: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan veya İzmir şehir merkezinden araba kiralayarak doğrudan Çeşme’ye ve ardından Şifne Termal Otel’e ulaşabilirsiniz.