Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Bal getirildi, Mehmet Tütüncü yeni yönetici oldu.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (BIST: ULKER), 9 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla üst yönetimde önemli değişiklikleri duyurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı bildirimde, 28 Nisan 2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ali Ülker'in yerine geçecek ismin Mehmet Tütüncü olduğu belirtildi. Tütüncü, görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Aynı açıklamada, Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Bal'ın, Başkan Vekilliğine ise Yahya Ülker'in seçildiği bilgisi paylaşıldı.

Yönetim değişikliği, şirketin gelecek dönem stratejileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ülker cephesinden gelen bu değişim kararı, yatırımcılar ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni atanan isimlerin görevlerinin, ilk genel kurul toplantısında onaylanması bekleniyor.