İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 370 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonunda, 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 370 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonun 4 ay süren hazırlık çalışmalarıyla titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Yerlikaya, şafak vakti başlatılan operasyonun 10 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi. Operasyonda:

3 bin 250 polis,

30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği,

2 insansız hava aracı,

3 dron,

1 helikopter

403 farklı adrese düzenlenen baskınlarla, 3 organize suç örgütü çökertildi ve 370 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon halen devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, Mersin’in Akdeniz’de stratejik bir liman kenti olduğunu vurguladı ve “Uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca operasyonun, sokak satıcıları ve organize suç örgütlerini hedef aldığını belirtti.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bugün bu şehir, Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kapsamlı ve organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. Şunu özellikle belirtmek isterim, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Finansman kaynakları, yöntemleri, hedefleri çoğu zaman ortaktır. Gençlerimizi hedef alır, toplumun direncini kırmaya çalışır. Bu yüzden bizim mücadelemiz de çok boyutludur. Hem arzla hem taleple aynı anda savaş veriyoruz. Üreticiye, taşıyıcıya, depocuya, torbacısına, baronuna, bu zincirin her halkasıyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz."

"SUÇ AĞLARININ HER HAMLESİNİ ÖNCEDEN OKUYORUZ"

Yerlikaya, sadece sokakta değil siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat iş başında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz. Dijital mecralarda, dark webde, şifreli mesajlaşma platformlarında, kripto para transferlerinde iz sürüyor, bıraktıkları her dijital izi takip ediyoruz. Evet, suç odakları yöntem değiştiriyor ama biz de kendimizi her gün yeniliyoruz. Siber devriyelerimizin, veri analitiği ve dijital istihbarat kabiliyetlerini sürekli güncelliyoruz ve bu stratejinin başarısını, sahadaki somut sonuçlar gösteriyor."

Bu Kabine döneminde uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 89 bin 69 zehir tacirinin tutuklandığını, 217 ton uyuşturucu ve 246 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini paylaşan Yerlikaya, bu süreçte 331 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini vurguladı.

Yerlikaya, "Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız, bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ali Yerlikaya, operasyonda emeği geçen kurumlara ve personele teşekkür etti.