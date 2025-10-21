Şanlıurfa Eyüpkent Mahallesi’nde iki komşu aile arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaralanırken, iki çocuk kendilerini elektrik panosunun arkasına sakladı.

Şanlıurfa Eyüpkent’te komşu kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyüpkent Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle her iki aileden fertlerin de katıldığı kavga, taş, sopa ve silahların kullanılmasıyla şiddetlendi.

Olayda yaralananlar hastanelere kaldırıldı

Kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin uzun uğraşları sonrası kavga durduruldu ve ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çocuklar kendilerini elektrik panosuna sakladı

Olay sırasında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine taş ve sopalarla vurduğu görülüyor. İki çocuk kendilerini korumak için elektrik panosunun arkasına saklandı.

Polis geniş güvenlik önlemi aldı, soruşturma sürüyor

Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemlerini artırdı. Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.