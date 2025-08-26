Haziran ayında hayatını kaybeden Aliağaspor’un eski futbolcularından Memduh Aydın anısına düzenlenen turnuva, aynı zamanda 13 Eylül Atatürk’ün Aliağa’ya gelişi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Turnuvanın başlama vuruşunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Aliağa FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin yaptı.

8 takım kıyasıya mücadele veriyor

Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya toplam 8 takım katıldı. Turnuvaya katılan ekipler şunlar:

Aliağa Bakırçay Masterler

Aliağagücü Masterler

Aliağa Körfez Masterler

Aliağa Akıncılar İdmangücü Masterler

Karşıyaka Donanmacı Masterler

Çandarlı Kale Masterler

Soma Turgutalp Masterler

Bergama 14 Eylül Masterler

Takımlar, dostluk çerçevesinde birincilik için kıyasıya mücadele veriyor. Turnuvanın final maçı ise 13 Eylül tarihinde yapılacak.

Turnuva açılış maçı oynandı

Turnuva, Aliağa Akıncılar İdmangücü Masterler ile Çandarlı Kale Masterler arasındaki karşılaşma ile başladı. İlk düdükle birlikte başlama vuruşunu Başkan Serkan Acar ve Teknik Sorumlu Polat Çetin gerçekleştirdi. Başkan Acar, turnuvanın dostluk ve centilmenlik ruhu içinde geçmesini temenni ederek tüm takımlara başarılar diledi.