Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, 2025 yılı özel yetenek sınavlarını başlattı.

Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen sınavlarda Çizgi Film ve Animasyon, Resim ile Seramik ve Cam bölümlerine başvurmuş yaklaşık 650 aday ter döküyor.

Sınavlar sırasında DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin aileleriyle fakülte bahçesinde bir araya gelerek sohbet etti ve üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi.

Fakülte yetkilileri, özel yetenek sınavı sonuçlarının jüri değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resmi internet sitesinde ilan edileceğini açıkladı. Adaylar, kayıt işlemleri ve süreçle ilgili detaylara fakültenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.