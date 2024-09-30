TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, evinde Nevşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek iç sahadaki uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son verdi. Geçen sezon evinde oynadığı 18 maçta 17 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu sezon da Balıkesirspor’a 2-0 kaybetmişti.

Uşakspor, taraftarının önünde en son 19 Nisan 2023 tarihinde Fethiyespor’a karşı 2-0 galip gelmişti. Bu galibiyetin ardından tam 530 gün sonra iç sahada galibiyet sevinci yaşayan Uşakspor, bu sonuçla ligde 4 maçta 3 galibiyete ulaşarak 9 puanla zirvenin sadece 1 puan gerisinde, 3'üncü sırada yer aldı.