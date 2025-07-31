İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, endoskopik yöntemle bel fıtığı ameliyatı gerçekleştirdi. Yaklaşık bir yıldır bel ve sol bacak ağrısı çeken 32 yaşındaki Oğulcan Batur Güler, kapalı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Ağrıları günlük yaşamını ve mesleki hayatını olumsuz etkileyen Güler, ameliyat sonrası rahat nefes aldı.

Hastanın şikayetleri ve tanı konuldu

Oğulcan Batur Güler, şiddetli ağrılar nedeniyle uykusuzluk yaşadı, spor yapamadığı için kas kaybı meydana geldi. Bu şikayetlerin artması üzerine İEÜ Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’ne başvurdu. Doç. Dr. Gökhan Gürkan, hastanın sol bacak sinirine baskı yapan bel fıtığı teşhisi koydu.

Endoskopik yöntemle ameliyat gerçekleştirildi

Doç. Dr. Gürkan tarafından kapalı, endoskopik teknikle ameliyat yapıldı. Yaklaşık 7 mm’lik kesiden gerçekleştirilen müdahaleyle fıtık çıkarıldı. Ameliyatın ardından aynı gün ağrılar azaldı ve hasta rahat bir uyku çekti.

Endoskopik ameliyatın avantajları vurgulandı

Doç. Dr. Gürkan, endoskopik bel fıtığı ameliyatlarının klasik cerrahi yöntemlere kıyasla doku hasarını azalttığını, iyileşme süresini kısalttığını ve hastanın aynı gün ayağa kalkmasına olanak sağladığını belirtti. Özellikle aktif yaşam süren hastalarda bu yöntemin başarılı sonuçlar verdiği ifade edildi.