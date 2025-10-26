TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Aliağa FK, galibiyet serisini sürdürüyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Üst üste üçüncü maçını kazanan sarı-siyahlılar, puanını 22’ye yükselterek zirve yarışında iddiasını perçinledi.
Aliağa ekibi, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekerken, taraftarı önünde 3 sezondur profesyonel liglerde yenilgi yüzü görmedi.
“İstikrarı sürdürmeliyiz”
Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının performansından memnun olduğunu belirtti:
“Ligde çekişme çok yüksek. Bizim hedefimiz zirve. Takımıma güveniyorum, son maçlarda çok iyi sonuçlar aldık. Bu istikrarı sezon boyunca sürdürmeliyiz.”ü
Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda 28 Ekim Salı günü sahasında Serikspor’u konuk edecek.
İzmir temsilcisi, ardından ligde Arnavutköy Belediyespor deplasmanında sahne alacak.