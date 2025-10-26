Avrupa ülkelerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Ekim 2025 Cumartesi gününü 26 Ekim 2025 Pazar gününe bağlayan gece saatler 1 saat geriye alındı. Kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 2 saate çıktı. Bu durum, Türkiye’de yaşayan vatandaşlar arasında “Bu gece saatler geri alınacak mı?” ve “Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilecek mi?” sorularının gündeme gelmesine yol açtı.

Türkiye’de saatler geri alınacak mı?

Türkiye’de 2016 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulaması yürürlükte olduğu için kış saati uygulamasına geçilmiyor. Yani bu gece saatler Türkiye’de geriye alınmayacak ve saatler mevcut haliyle devam edecek. Ülke, GMT+3 saat diliminde sabitlenmiş durumda. Bu karar sayesinde Türkiye, yıl boyunca aynı saat dilimini kullanıyor ve saat değişikliklerinden kaynaklanan olası karmaşa ve karışıklıklar önleniyor.

Türkiye’de saatler neden değiştirilmiyor?

Kış saati uygulamasının kaldırılmasının temel nedeni enerji tasarrufu ve verimli gün ışığı kullanımı olarak açıklanıyor. 26 Mart 2016 tarihinde alınan karar kapsamında, yaz saati kalıcı hale getirildi ve kış aylarında saatlerin geri alınması uygulaması durduruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016-2024 yılları arasında yapılan kalıcı yaz saati uygulaması ile Türkiye yaklaşık 11.252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağladı. Bu da parasal olarak yaklaşık 20 milyar TL’lik bir tasarrufa denk geliyor.

Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı

Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına geçtiği için Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı bir saat daha açıldı. Örneğin Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler saatlerini 1 saat geriye alırken, Türkiye saatini sabit tuttuğu için saat farkı 2 saate yükseldi. Bu durum, uluslararası seyahat ve ticaret yapan vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler

Türkiye'de saat değişikliği olmayacağı için günlük planlamalarda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok.

Avrupa ülkeleriyle iletişim ve iş saatleri planlanırken, saat farkının 2 olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Özellikle uçak, tren ve otobüs seferlerinde uluslararası saat farkı nedeniyle karışıklık yaşanmaması için bilet ve rezervasyon kontrolleri öneriliyor.

Özetle, bu gece Türkiye’de saatler geri alınmayacak ve kış saati uygulaması yapılmayacak. Türkiye, 2016’dan bu yana uygulanan kalıcı yaz saati ile yıl boyunca GMT+3 saat diliminde kalmaya devam edecek.