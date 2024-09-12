TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün genç kalecisi Mirza Yalçın'ı kadrosuna dahil etti. 17 yaşındaki file bekçisi, 3 yıllık bir sözleşme ile sarı-siyahlı takıma katıldı.

Altınordu altyapısında yetişen Mirza Yalçın, 2021 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon profesyonel yapılmıştı. Aliağa FK, bu transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-2025 sezonu çalışmaları kapsamında, Fatih Karagümrük’ün file bekçisi Mirza Yalçın’ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mirza Yalçın’a 'hoş geldin' der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.