Leguizamo, "Wait, Wait...Don't Tell Me!" podcast'inde "Buz Devri 6"nın yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Sid karakterine sesiyle hayat veren aktör, filmle ilgili ayrıntılardan bahsetmese de, bu açıklama yeni bir filmin yolda olduğuna işaret ediyor. Filmin ne tür bir hikaye sunacağı veya önceki yan filmin olaylarını mı ele alacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

Türkçe seslendirme kadrosu belirsiz

Blue Sky Studios'un kapanmasının ardından, "Buz Devri 6"nın 20th Century Animation ve Bardel Entertainment tarafından üretileceği bildirildi. Ancak, Türkçe seslendirme kadrosunun durumu hala belirsiz. 2022 yılında "Buck Wild"ın Türkçe seslendirme kadrosundan Yekta Kopan, Haluk Bilginer ve Ali Poyrazoğlu’nun yer almayacağı açıklanmıştı. "Buz Devri 6"da bu usta isimlerin geri dönüp dönmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmamakta.

Şu anda, filmin resmi duyurusunu ve Türkçe seslendirme kadrosunun geleceğini sabırsızlıkla bekliyoruz.