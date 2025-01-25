Nesine 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Aliağaspor FK, lider Küçükçekmece Sinop Spor’un konuğu oldu. Mertcan Erölmez’in yönettiği karşılaşmada iki takım da etkili bir oyun sergilemesine rağmen, skoru değiştirecek golü bulamadı.

Ev sahibi Küçükçekmece Sinop Spor, oyuna ağırlığını koymaya çalışsa da Aliağaspor FK savunmada başarılı bir performans gösterdi. İzmir temsilcisi de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Deplasmanda önemli bir puan

Karşılaşmada her iki takım da kadrolarındaki rotasyonlarla dikkat çekti. Küçükçekmece Sinop Spor'un teknik direktörü Bayram Toysal, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyunu hareketlendirmeye çalıştı. Polat Çetin yönetimindeki Aliağaspor FK ise savunma güvenliğini ön planda tutarak kritik bir deplasmandan puan çıkarmayı başardı.

Maç boyunca sert geçen mücadelede Aliağaspor FK’dan Oğuzhan Yıldırım, Küçükçekmece Sinop Spor’dan ise Fatih Çırtlık, Mehmet Küçükdurmuş ve Özkan Zileli sarı kart gördü.

Gelecek maçlar

Bu sonuçla Aliağaspor FK önemli bir deplasmandan 1 puan alarak hanesine yazdırdı. Küçükçekmece Sinop Spor liderliğini korurken, Aliağaspor FK'nın Play-Off hattındaki takibini sürdürdü.

Hakemler: Mertcan Erölmez, Enes Samanlı, Gökmen Çambel

Küçükçekmece Sinop Spor : Fatih Gülmez,Murat Şenel, Burak Gürler,Özkan Zileli, Mehmet Can Kocabaş , Baran Işık, Yusuf Akyel, Fatih Çırtlık (Rıdvan Özdemir dk. 72), Enes İslam İlkin (Ufuk Birdal dk 78), Mehmet Küçükdurmuş ( Önder Selimoğlu dk. 72), Mehmet Özdıraz ( Hazarhan Karaca dk. 78)

Teknik Direktör : Bayram Toysal

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Kerem Paykoç, Hakan Demir (Yusuf Erdem Gümüş 90+2), Muhammed Şahingöz (Mustafa Saymak dk 78),Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık (Malik Karahmet dk. 85), Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 85), Ahmet Uzun, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Polat Çetin

Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, (Aliağaspor FK), Fatih Çırtlık, Mehmet Küçükdurmuş, Özkan Zileli (Küçükçekmece Sinop Spor)