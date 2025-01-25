İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Epözdemir, daha sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "örgüte üye olma" suçlamaları

Epözdemir'in, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarıyla suçlandığı belirtildi. Savcılığın nöbetçi hakimliğe sunduğu sevk yazısında, Epözdemir'in HDK alt yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" adlı WhatsApp grubuna katıldığı ifade edildi.

Cizre’deki terör faaliyetlerine katılım iddiası

Sevk yazısında, Epözdemir’in Cizre'deki terör faaliyetlerine katıldığının tespit edildiği ve örgüt içindeki hiyerarşiye dahil olarak PKK/KCK'nın talimatlarına göre hareket ettiği vurgulandı. Ayrıca, Epözdemir'in örgüt lehine faaliyet gösterdiği ve örgütsel bağlantılarının bulunduğu belirtildi.

Arama ve gözaltı işlemleri

Fırat Epözdemir, İstanbul Havalimanı’na yurt dışından geldikten sonra gözaltına alınmış ve evinde ile avukatlık ofisinde aramalar yapılmıştı. Ayrıca, örgüt arşivinden elde edilen verilere göre, Epözdemir'in HDK mensubu olduğu ve 2015’te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda örgütsel faaliyetlere katıldığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Epözdemir'in örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu ve terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapılanması içerisinde bilinçli olarak yer aldığı da tespit edilmişti.