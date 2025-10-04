2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst üste galibiyetlerle seriye başlayan Aliağa FK, yarın deplasmanda Muşspor’un konuğu olacak. Mücadele Muş Şehir Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak.
Aliağa'da hedef seriye devam
Aliağa FK, Ankara Demirspor ve Somaspor (D) maçlarını kazanarak 12 puana ulaştı. Yarınki Muşspor maçı, takımın üst üste üçüncü galibiyetini alıp zirve yarışında iddialı konumunu güçlendirme fırsatı olacak.
Muş Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Maç saat 14.00’te başlayacak.
Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, “Geçen hafta deplasmanda ilk galibiyetimizi aldık. Bu hafta Muşspor da üst sıraları zorlayan bir takım. Kolay bir deplasman olmayacak. Biz kazanıp 3’te 3 yapmak istiyoruz” dedi.