2'nci Lig Kırmızı Grup’ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Aliağa FK, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Muşspor karşısında ikinci yarıdaki performansıyla 2-2’lik beraberliği yakaladı.

Aliağa FK pes etmedi

2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off hattını hedefleyen Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanda konuk olduğu Muşspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2’lik beraberliği yakalayarak büyük bir direnç gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarak sahadan bir puanla ayrılmayı başardı.

Maçın kırılma anları şöyle;

İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Muşspor, devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Aliağa FK, 61’inci dakikada İbrahim Yılmaz’ın golüyle farkı 1’e indirdi.

90’ıncı dakikada Hakan Demir’in fileleri sarsmasıyla skor 2-2’ye geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

“Yenilgiyi kabullenmedik”

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu deplasmandan puanla dönmenin önemine değindi:

“Sahaya kazanmak için çıkmıştık. Elbette 2 farklı geriye düşmek bizim adımıza kötü oldu. Ancak ikinci devrede toparlandık ve yenilgiyi kabullenmedik. Puanla dönmek bizi mutlu etti ancak zirve yarışında var olmak istiyorsak seri galibiyetler almalıyız.” dedi.

Sezonun ilk beraberliğini alan Aliağa FK, 7 maç sonunda 13 puan toplayarak Play-Off yarışındaki yerini korudu.

Ege temsilcisi, önümüzdeki haftalarda seri galibiyetler alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.