İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan Avukat Serdar Öktem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Şişli Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne giden Öktem’in bulunduğu otomobile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde soruşturma başlatıldı.

Serdar Öktem’in dava geçmişi

Avukat Serdar Öktem, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan biriydi. Daha önce dosya kapsamında bir süre tutuklu kalmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.