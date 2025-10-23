Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in de bulunduğu 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Süper Lig’de 10 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, sevk gerekçelerinin “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırı davranışlar” olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listede

TFF’nin açıklamasına göre;

Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kurula gönderildi.

Galatasaray, tezahüratların yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” suçlamasıyla PFDK’ya sevk edildi.

Beşiktaş ise saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi.

Başakşehir ve Göksel Gümüşdağ da disipline gönderildi

Ayrıca;

Gençlerbirliği ve Eyüpspor, talimatlara aykırı hareket,

Antalyaspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi,

RAMS Başakşehir Kulübü ile Başkan Göksel Gümüşdağ, futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF açıklamasında, tüm bu sevklerin disiplin talimatları doğrultusunda değerlendirileceği ve kararların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Disiplin kurulu kararları merakla bekleniyor

Süper Lig’de sezonun erken döneminde yaşanan bu toplu sevk dalgası, taraftarlar arasında da yankı uyandırdı.

PFDK’nın vereceği cezalar, hem puan durumunu hem de takımların moralini etkileyecek nitelikte görülüyor.