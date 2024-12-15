TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısında hiç mağlubiyet yaşamamasına rağmen 10 beraberlikle zirve hedefinden uzaklaşan Aliağa Futbol, ilk devrenin son haftasında kritik bir galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, evinde konuk ettiği 1923 Mustafakemalpaşaspor’u 4-0’lık skorla geçerek 4 maçlık beraberlik serisine son verdi.

Aliağa Futbol, bu galibiyetle sezonun ilk yarısını 25 puanla Play-Off hattında tamamladı. Türkiye’nin bu sezon en çok berabere kalan takımı olan Aliağa, aynı zamanda ligdeki 4 namağlup ekipten biri olarak dikkat çekiyor.

Savunma performansı zirvede ama liderlik uzak

Aliağa, sezonun ilk yarısında sadece 5 gol yiyerek savunma anlamında ligin en iyi takımları arasında yer aldı. Ancak 10 beraberlik nedeniyle zirveden uzak kalan İzmir ekibinde, bu süreçte 3 farklı teknik direktör görev yaptı. Yönetim, ligin ikinci yarısında Play-Off hattındaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.

Yeni yılda hedef daha iddialı

Farklı galibiyetle devre arasına moralli giren Aliağa Futbol, ikinci yarıda beraberlik serilerini galibiyetlere çevirerek zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Teknik ekip, devre arasında yapılacak transferlerin ve takımın fiziksel hazırlıklarının Play-Off ve şampiyonluk mücadelesi için kritik olduğunu belirtti.