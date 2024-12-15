İzmir'in Konak ilçesinde, eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip 5 bin avrosunu gasbettiği iddia edilen zanlı, polis ekiplerinin çalışmasıyla tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 13 Aralık'ta Gültepe Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. C.A. (45) ve M.K. (27) burada tanışarak eğlenmeye başladı. Gece ilerledikçe, ikili Şahintepe mevkisine geçti. Ancak, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü arasında tartışma çıktı. M.K., C.A.’yı darbedip, cebindeki 5 bin avroyu gasbetti.

Polis hızla ekip oluşturdu

C.A.’nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli M.K. Konak ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.